Roma-Spezia, fuori Dzeko e Mkhitaryan: i dubbi offensivi di Fonseca e Italiano. Le probabili formazioni

La sfida tra Roma e Spezia apre il sabato di Serie A.

Sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico la formazione guidata da Paulo Fonseca si gioca, inevitabilmente, il futuro del proprio allenatore. Nel confronto che la vedrà opposta alla franchigia di Vincenzo Italiano, la Roma dovrà cercare di dare una scossa a sè e a tutto l’ambiente dopo le pesanti debacle subite contro la Lazio e proprio lo Spezia. Quest’ultimo, infatti, è riuscito solo qualche giorno fa a battere la squadra giallorossa in Coppa Italia e, sullo stesso campo, vorrà certamente provare ad emulare quella che, a detta di tutti, è stata considerata un’impresa dalla considerevole fattura.

Roma, è caos Dzeko-Fonseca: il bosniaco non convocato per lo Spezia, tecnico e attaccante al bivio. Tutti gli scenari

Per quel che riguarda i capitolini sono out Dzeko e Mkhitaryan, entrambi esclusi dalla lista dei convocati per questo lunch match. Il reparto offensivo, infatti, dovrà fare a meno di due totem come il bosniaco e l’armeno, attrezzandosi con Borja Mayoral nel ruolo di prima punta con alle sue spalle Carles Perez e Pellegrini. La linea mediana dovrebbe essere composta da Villar e veretout, con Spinazzola e Karsdorp che dovrebbero agire sulle corsie laterali in fase di spinta e ripiegamento. Il trio arretrato davanti a Pau Lopez dovrebbe essere composto da Ibanez, Smalling e Kumbulla, con quest’ultimo che sostituirà quasi certamente lo squalificato Mancini.

Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Erlic, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano