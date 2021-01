Roma-Spezia, De Rossi fa scudo sul team manager Gombar: “Sesto Cambio? L’errore è solo un incidente”

Gombar è assolutamente un ottima persona.

Queste le parole di Daniele De Rossi, intervenuto per difendere l’ormai ex Team Manager della Roma Gianluca Gombar. Il classe ’83 – in seguito alla clamorosa gaffe delle 6 sostituzioni nel match tra giallorossi e Spezia – ha voluto spendere qualche parola di conforto per il membro dello staff che, dopo questo spiacevole incidente, è stato allontanato da Trigoria. Tramite i suoi canali social, De Rossi si è sentito in dovere – unanimemente con tutto il gruppo squadra – di prendere le difese dello stesso Gombar. Ecco le sue parole, rilasciate al di sotto di un post pubblicato sul suo profilo Instagram:“Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo. Gianluca, un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono”.

Roma-Spezia, Gianluca Gombar chiude i suoi canali social: il TM giallorosso al centro di pesanti insulti e minacce. La situazione