Roma-Siviglia, la grinta di Mkhitaryan: “Possiamo vincere l’Europa League, vi spiego come”

La grinta di Henrik Mkhitaryan in vista della sfida contro il Siviglia.

Terminato il campionato e archiviata la qualificazione diretta alla prossima edizione di Europa League, la Roma dovrà adesso concentrarsi sull’attuale competizione: i giallorossi, in occasione degli ottavi di finale, dovranno affrontare il Siviglia. Una gara molto complicata per gli uomini di Paulo Fonseca, che dovranno affrontare una delle squadre più forti e titolate d’Europa, tra le più preparare ancora in gioco.

Alla vigilia della sfida contro gli spagnoli il centrocampista della Roma, Henrik Mkhitaryan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua voglia di superare il turno e puntare alla vittoria dell’Europa League:

“Siamo in un buon momento e siamo pronti. Sappiamo che sarà difficile ma faremo di tutto per vincere e per andare avanti. Siviglia? Hanno tanta qualità ma l’abbiamo anche noi. Sappiamo come giocare la palla e come muoverci. Domani sarà una grande battaglia, tra due squadre che vogliono vincere. Se la Roma può vincere l’Europa League? Sì, perché no. Siamo una squadra che vuole vincere. È cambiato il format, saranno tutte partite secche e in campo neutro. Dobbiamo avere la testa giusta e vincere la partita di domani“.