Roma-Sampdoria, Fonseca: “Dzeko e Quagliarella ok, Pastore non è pronto. Caso Zaniolo? Rispondo così”

“La squadra sta bene, siamo pronti per iniziare quest’anno nel modo migliore”.

Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il la Sampdoria – la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio alle 15.00, allo stadio ‘Olimpico’.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Tiago Pinto? Stiamo parlando normalmente. Adesso sto aspettando che arrivi per continuare a parlare. Dzeko e Quagliarella? I giocatori non hanno età per me, questa è una prova che sono buoni professionisti. Sono due grandi giocatori e per me i giocatori non hanno età, ma rendimento e entrambi hanno un grande rendimento. Caso Zaniolo? Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando Zaniolo è qui è un professionista. Pastore? Ancora non è pronto. Si è fermato per tanto tempo ed è appena tornato. Ha bisogno di un lavoro specifico per tornare, non è possibile averlo domani”.

“Arbitro? In generale non abbiamo avuto un buon arbitraggio contro il Sassuolo, ma ho fiducia nell’arbitro di domani. Allenatore e strategie? Sono due cose importanti, anche avere un’identità. La questione strategica è veramente importante. Ogni partita qui è diversa e dobbiamo prepararci sempre strategicamente in modo diverso. Ci siamo fermati pochi giorni, non ha influenzato molto fisicamente i giocatori. Abbiamo fatto il primo giorno un lavoro individuale per precauzione per il Covid, ci sono stati giocatori in diversi paesi e abbiamo preso questa precauzione, Solo questo. Sampdoria? È una delle più forti, sta facendo un grande campionato. Ranieri sta facendo un grande lavoro, è un grandissimo allenatore. Questa squadra è forte, ha fatto sempre grandi risultati contro le grandi squadre e domani mi aspetto una partita veramente difficile contro una grande squadra e un grande allenatore”, ha concluso Fonseca.