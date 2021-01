Roma-Sampdoria, Fonseca: “Abbiamo giocato bene contro una squadra forte. Nuovo attaccante a gennaio? Vedremo”

Vittoria di misura per la Roma contro la squadra ligure.

Edin Dzeko firma il gol vittoria nella sfida contro la Sampdoria valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati che incontra di nuovo il suo passato, non riesce ad ottenere i tre punti cnel match ontro i giallorossi. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei capitolini Paulo Fonscea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo disputato un’ottima partita contro una squadra forte. La Sampdoria si è chiusa molto bene, ma penso che dal primo minuto abbiamo dimostrato di voler vincere questa partita. Partita complicata dalla pioggia, che ha reso pesante e scivoloso il terreno di gioco. È stato ancor più difficile vincere perché ha piovuto molto. Devo dire che il campo ha retto bene, hanno svolto un ottimo lavoro con il drenaggio. La squadra dal canto suo ha giocato una partita equilibrata, siamo stati attenti in difesa e abbiamo creato occasioni in avanti per segnare più gol. Un attaccante a gennaio? Vedremo. Nei prossimi giorni arriverà Tiago Pinto, con lui stiamo parlando delle necessità della squadra e valuteremo il da farsi“.

