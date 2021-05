Roma, Sabatini: “Mourinho? Terremoto che serviva alla Roma. Friedkin? Sono sicuro di una cosa”

Le dichiarazioni dell’ex ds del Palermo.

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l’ex ds della Roma, Walter Sabatini, oggi dirigente del Bologna, si è espresso sull’arrivo in giallorosso di José Mourinho. Sabatini si è anche concentrato sul suo passato tra le fila della Roma e l’attuale momento stagionale dei giallorossi.

MOURINHO ROMA – “Mourinho è il terremoto che serviva a Roma in questo momento, la società ha comunicato bene tutto e vedo solo cose positive dal suo arrivo a Roma“.

LA REALTA’ GIALLOROSSA – “È una società pregna di sentimenti ed esternazioni, una città frustrata e delusa. Questo schiaffo, questa scudisciata arrivata dalla società è stata presa con grande partecipazione. La mia prima reazione non è stata proprio positiva, mi è venuto in mente un pensiero: è l’oppio dei popoli. L’avvento di Mourinho in una piazza come Roma è importantissimo, emotivamente un terremoto che a Roma serviva. C’è stato sempre un lungo silenzio, la società ha comunicato con una scelta e con un fatto. Vedo cose positive, fatto salvo che Mourinho dovrà fare l’allenatore. Roma è una piazza particolarmente difficile, anche se lui è abituato”.

LO SPECIAL ONE RIPARTIRA’ DA DZEKO? – “Credo che qualsiasi allenatore voglia ripartire da lui. È un giocatore moderno, che fa salire la squadra, ha la stoccata finale, centimetri e generosità. Descrivere Dzeko è una chicca insopportabile da parte mia. Credo che Mourinho se lo terrà stretto, sarebbe ridicolo cercare un altro centravanti. Mourinho sa con chi si fa calcio”.

MOURINHO, UNA SABATINATA ALLA DZEKO – “Il colpo è geniale, non ci sono dubbi. Perché è un nome che unisce, non c’è un solo tifoso romanista deluso o non felice di questa scelta. Ha vinto tanto, i tifosi della Roma hanno bisogno di vittorie, chi meglio di lui può accendere una speranza? Smettiamola di parlare di sogni, questa è una speranza”.

FRASI MAROTTA – “Meglio un grande allenatore che un grande giocatore? La verità sta nel mezzo, l’allenatore conduce la squadra ma in campo ci vanno i giocatori. Appare un ragionamento banale. Io posso scegliere un allenatore a discapito dei calciatori solo se questo mi appare rivoluzionario e molto decisivo”.