Roma, pugno duro del club dopo i sei cambi: via Gombar e Zubiria

Ore concitate in casa Roma.

Prosegue il caos in casa Roma dopo il 4-2 subito ieri sera in Coppa Italia contro lo Spezia che, questo pomeriggio, ha costretto la proprietà della Roma ad un vertice tra Paulo Fonseca, Guido Fienga, Tiago Pinto.

La società giallorossa, all’indomani della pesante sconfitta rimediata contro lo Spezia, si è riunita al Fulvio Bernardini per discutere su come affrontare la crisi che ha portato a due ko consecutivi e all’eliminazione dalla coppa. Ad aggravare il quadro, la vicenda relativa alle sei sostituzioni effettuate proprio in occasione della sfida andata in scena ieri sera.

Un errore gravissimo che ha spinto la società a sollevare dal proprio incarico il team manager Gianluca Gombar, che lascerà nei prossimi giorni Trigoria dopo otto anni di lavoro in giallorosso e il Global Sport Office Manolo Zubiria. A ricoprire il nuovo ruolo di team manager sarà Valerio Cardini.