Roma-Parma, Fonseca: “Punterò su Villar dal 1′, tutto su Pellegrini e Smalling. Modulo? Rispondo così”

“Non so ancora se giocheremo con la difesa a 3 o a 4”.

Ha esordito così in conferenza stampa, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Parma, in programma domani alle 21.00 allo stadio ‘Olimpico’.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Pellegrini verrà convocato. Smalling non è pronto. L’attaccante sarà Borja Mayoral e punterò su Villar dal primo minuto. Tiago Pinto direttore sportivo? È stata una scelta del presidente. È un direttore sportivo che ha fatto un gran lavoro in Portogallo dimostrando grande competenza. Parma? È una squadra forte, compatta, che mi piace. Sono molto forti in contropiede. Gervinho è molto importante, non possiamo lasciare che il Parma esca con lui in contropiede”.

“Quindici risultati utili consecutivi? Quando si arriva in una squadra c’è sempre bisogno di tempo per costruirla – ha proseguito Fonseca -. Abbiamo lavorato tutti insieme nel tempo per costruire un’identità, che adesso si vede più chiaramente. Ora la squadra conosce meglio le mie idee, gioca meglio ed in una maniera più vicina alle mie richieste. E i risultati aiutano, perché rinforzano le nostre idee”, ha concluso l’allenatore della Roma.