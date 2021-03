Roma, Pallotta difende Tiago Pinto e i Friedkin: “Le stesse sciocchezze che ho già affrontato io 8 anni fa”

Pallotta torna a parlare della Roma.

L’ex presidente della Roma, James Pallotta, torna a parlare del club giallorosso. Attivissimo sui social nell’ultimo periodo, l’ex numero uno del club capitolino, torna a twittare sulla sua ex squadra, riprendendo un articolo di rassegna da “Il Corriere dello Sport”, che metteva in dubbio il lavoro di Tiago Pinto, direttore generale del club capitolino, criticandone l’operato. Di seguito il post sul suo profilo Twitter.

“Questo articolo qui è quello che abbiamo dovuto affrontare per 8 anni. La politica interna e l’interesse personale ostacolano ciò che è buono per l’AS Roma. Spero solo che i tifosi capiscano le sciocchezze e permettano ai Friedkin di prendere le decisioni che ritengono giuste per la Roma“.