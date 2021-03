Roma-Napoli, Fonseca: “Siamo pronti. Mkhitaryan, Smalling e Veretout sono importanti ma..”

Parola a Paulo Fonseca.

Roma, Kumbulla: “L’assenza dei tifosi pesa, preferisco i fischi al silenzio. Friedkin? Rispondo così”

Reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca si appresta a sfidare il Napoli di Rino Gattuso allo Stadio Olimpico. Nel corso della rituale conferenza stampa pre match, il coach giallorosso ha analizzato così l’imminente impegno contro la franchigia partenopea.

Roma, Fonseca sul match con l’Ajax: “Partita difficile, ma abbiamo le qualità per passare il turno”

“Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata. Mi aspetto una buona prestazione. Adesso dobbiamo pensare solo al Napoli, non all’Europa League. E’ un motivo d’orgoglio quello che abbiamo fatto in Europa. Abbiamo una strategia per ogni partita, ma non cambieremo la nostra identità. Voglio avere l’iniziativa, essere una squadra offensiva. Non cambieremo la nostra identità”.“.

MKHITARYAN, SMALLING, VERETOUT- “Non posso pensare alle assenze, anche se sono giocatori importanti. Devo pensare all’organico che ho a disposizione, poi penseremo a recuperarli quanto prima. Dopo la sosta possiamo averli tutti e tre. Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Saranno entrambi fuori dalla partita domani. Stanno recuperando bene e a breve torneranno. Chris lo stiamo gestendo giorno per giorno“.

NAPOLI- “Non mi piace parlare della altre squadre, so che sono una squadra che ha battuto il Milan, per me sono una delle più forti in Italia. È una squadra che vuole avere iniziativa e che difende molto bene”.

CRISTANTE– “Sta giocando come difensore centrale e lo sta facendo molto bene, si è sacrificato come altri calciatori. Questo è lo spirito giusto, gioca dove abbiamo bisogno, è lo spirito che vogliamo vedere per questa squadra”.