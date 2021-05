Roma, Mourinho: “Prendere decisioni dure è un arte, vi rivelo i miei segreti”

José Mourinho ha rivelato alcune strategie per essere sempre in grado di compiere scelte difficili.

Tecnico dal grande lustro e dalla spiccata fama internazionale, il portoghese è oggi sotto gli occhi di tutti per il suo passaggio alla Roma a partire dalla prossima stagione. Una scelta certamente significativa, che potrebbe aiutare l’ex allenatore dell’Inter a scrivere un nuovo importante capitolo della sua carriera e a riscattare le ultime deludenti annate sportive.

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di XTB – noto broker finanziario del quale Mourinho è brand ambassador -, il tecnico classe ’63 ha raccontato tutti i suoi segreti in merito ad alcune decisioni prese nell’arco della sua carriera. Strategie ben precise quelle adottate dall’ex Tottenham, che ha parlato così dei rischi e delle scelte importanti prese da lui stesso nel corso di questi ultimi anni.

“Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la strategia migliore, perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendersi del tempo per capirli. Quando l’arbitro fischia sono concentrato solo sulla partita e sul momento. Non penso a me o alle mie emozioni. Penso a quello che è davanti a me e quello di cui abbiamo bisogno per adattarci alla situazione. Non lasciamo che le pressioni esterne influenzino ciò che facciamo all’interno – ha proseguito il tecnico portoghese – Le pressioni sono sempre presenti nel calcio, ci concentriamo sulle basi e sulla nostra preparazione e manteniamo un ambiente divertente ma professionale e impegnato”.

