Roma, Mourinho: “Feeling con la proprietà. Superlega? I tifosi mi hanno emozionato”

Le dichiarazioni del nuovo allenatore della Roma, José Mourinho

Il neo tecnico della Roma si è così espresso via Zoom con James Corden , conduttore del noto talk show statunitense 'Late Late Show'. Tra le tante tematiche affrontate spicca per appeal mediatico la quaestio Superlega . Di seguito, le sue dichiarazioni.

ROMA- "Ho trovato subito il feeling giusto con la proprietà (Dan e Ryan Friedkin, n.d.r.) che ha avuto un ottimo approccio. Ho avvertito la sensazione di lavorare non per loro, ma con loro. C'è molto lavoro da fare, ma Zoom ha reso le cose più facili. Non mi piace fare telefonate. Mi piace vedere le persone".

MANCHESTER UNITED- "Abbiamo vinto tre trofei nella prima stagione, ma volevo di più. Io sono molto ottimista, ma anche molto realista e quando abbiamo vinto Europa League e Coppa di Lega ho capito che il passo successivo non non sarebbe stato sufficiente. Mi piace il Manchester United, i tifosi sono stati fantastici con me, ma io non mi accontento, le mie aspettative sono alte".