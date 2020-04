Roma, Mkhitaryan: “C’è voglia di ripartire, ma prima vengono salute e sicurezza. Allenamenti? Vi svelo i nostri segreti”

“C’è voglia di ripartire, ma al primo posto deve esserci la sicurezza di tutti”.

Parola di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista della Roma – in prestito dall’Arsenal -, intervenuto ai microfoni ufficiali del club giallorosso, ha detto la sua sull’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione drammatica in termini di soggetti contagiati e deceduti, che continua a ripercuotersi, inevitabilmente, anche sull’intero mondo del calcio, la cui sorte è ancora tutta da valutare.

“E’ strano non poter uscire, ma spero che tutto passi presto. Stare con la famiglia è bellissimo, con noi ci sono anche mia suocera e mia madre. Erano venute per la nascita del piccolo Hamlet un mese e mezzo fa, poi sono restate. La situazione in Armenia? Ci sono stati casi di Covid-19, ma la situazione è ancora sotto controllo e spero che si mantenga così. Abbiamo valutato se per qualcuno di noi fosse il caso di tornare in Armenia, ma poi abbiamo deciso che era meglio che nessuno si muovesse. Tutti dobbiamo fare la nostra parte”.

ALLENAMENTI – “Gli allenamenti proseguono bene, anche se ovviamente è una situazione diversa dal solito stiamo andando avanti con il lavoro. Il club ci segue costantemente, inviandoci anche l’attrezzatura necessaria. Abbiamo un programma da seguire e stiamo lavorando duro.Visto che dentro casa non riesco a correre sto utilizzando molto la cyclette. Sappiamo bene che la situazione non tornerà alla normalità rapidamente e che avremo bisogno di ulteriori settimane di lavoro per riprendere a giocare”.

QUARANTENA – “C’è Hamlet da seguire, poi c’è Netflix. Sto guardando un sacco di film. Già ne vedevo molti, ora ancora di più. Come lingua scelgo spesso il russo e l’inglese. Per l’italiano ancora non sono pronto, faccio fatica senza aggiungere i sottotitoli. Provo a seguire le notizie e i canali TV in italiano per migliorare il mio livello, ma per quanto riguarda i film faccio molta più fatica a capire. L’obiettivo è riuscire a rimanere calmi e rilassati, accettare la situazione e concentrarsi sui prossimi passi”.