Roma-Milan, Pioli: “Alzato le aspettative, vittoria che ci fa uscire da settimane difficili. 1-2? Speravamo di fare meglio”

Il Milan espugna lo stadio “Olimpico”.

Successo del Milan in casa del Milan, nella 24^ giornata di Serie A. Decidono le reti di Kessie e Rebic, che permettono ai rossoneri di portarsi a -4 dall’Inter capolista, rilanciandosi nella lotta scudetto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Ho detto alla squadra che non possono essere due sconfitte a togliere le convinzioni e le certezze che ci siamo creati in un anno di lavoro. Speravamo di fare meglio oggi, non esserci riusciti nelle ultime partite doveva darci più forza. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, meritavamo qualche gol in più. Oggi giocavamo contro una grande squadra, ci stava anche subire qualcosa. E’ una vittoria importante, ci fa uscire da due settimane complicate. Oggi siamo stati attivi in entrambe le fasi con tutti i giocatori, abbiamo vinto meritatamente una partita importante e difficile.

Inevitabile la parentesi sulle condizioni di Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic: “Hanno avuto problemi muscolari, sembrano affaticamento ma valuteremo domani. Ho tanti giocatori, spero di averne a disposizione il più possibile per questo momento decisivo della stagione”.

Chiosa finale sul momento vissuto dalla squadra: “L’ambiente calcio è strano e particolare, se avessimo detto tutti che dopo 21 partite saremmo stati così in alto in classifica nessuno ci avrebbe creduto. Se fossimo stati a 40 punti avrebbero detto tutti che avremmo fatto un ottimo campionato. Sappiamo che percorso dobbiamo fare e con quali obiettivi siamo partiti. Quest’anno ci sono 7 squadre forti, ma solo 4 saranno molto contente. Siamo andati forte per tanto tempo, abbiamo alzato le aspettative. Questo gruppo è giovane ma molto responsabile, in queste due settimane ha sofferto perché ha grande attaccamento per i tifosi: è bastato parlare chiaro, senza altre cose. Crediamo nel nostro lavoro, nonostante gli ostacoli”.