Roma, Mancini sfida il Siviglia: “Match fondamentale, possiamo fare bene. Voglio festeggiare”

Gianluca Mancini sfida il Siviglia.

La Roma disputerà il 6 agosto il match valido per gli ottavi di finale di Europa League contro gli spagnoli in una MSV Arena con gli spalti deserti. Il difensore, che non scenderà in campo nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus poiché squalificato, è già proiettato verso l’importante impegno.

“La partita con il Siviglia – dice Mancini ai canali ufficiali del club – si prepara da sola, è fondamentale per la stagione. Ci andremo con consapevolezza di poter fare bene, veniamo da una striscia positiva in campionato e abbiamo la spensieratezza giusta. Abbiamo l’obbligo di provarci. L’ultima serie di risultati positivi ci ha dato sicurezza. Dopo le tre sconfitte consecutive abbiamo reagito bene e archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo era importante. Ora dobbiamo concludere bene contro la Juventus“.

A proposito, invece, del momento positivo che sta vivendo sul campo e non solo: “Il mister mi dà la libertà di portare la palla nella metà campo avversaria e di pressare l’avversario lontano dalla nostra porta. Mi piace giocare così, perché abbiamo la possibilità di rendere meno pericolosi gli avversari. Diventare papà ha rappresentato una emozione molto forte per me. Mi è cambiata la vita, è stata una felicità enorme. Ora dopo aver gioito per questo spero di festeggiare anche con la Roma”.

