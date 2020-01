Roma, l’ex ds Sabatini sull’addio di Florenzi: “Difficile perdere giocatori come lui. Il nuovo capitano? Ecco chi dovrebbe esssere…”

La parola a Walter Sabatini.

VIDEO Calciomercato Roma, Villar alla corte di Fonseca: l’arrivo del centrocampista spagnolo a Villa Stuart

Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha espresso le proprie opinioni in merito all’addio di Alessandro Florenzi, terzino e bandiera della Roma, pronto a lasciare i giallorossi, dopo una prima parte di stagione complicata tra assenze e delusioni, per approdare in Spagna, tra le fila del Valencia, in Liga. Un’altra figura di riferimento che lascia la capitale, a quasi un anno dall’addio del precedente capitano Daniele De Rossi: “Quando si perdono giocatori così è come se di Roma restasse solo la periferia, senza nulla togliere alla periferia. Questi giocatori sono il cuore pulsante di Roma, come il Colosseo, i Fori Imperiali… Il resto è periferia. Sperando che questa periferia diventi qualificata con il tempo”.

Calciomercato Roma, Florenzi e un divorzio già annunciato: il difensore andrà al Valencia. Situazione e dettagli

Prima Francesco Totti, poi De Rossi e Florenzi. Sabatini rivela chi vorrebbe come prossimo capitano della compagine guidata da Paulo Fonseca, ossia Lorenzo Pellegrini, nato proprio a Roma: “Sì, è una cosa fisiologica, visto che si tratta di un ragazzo uscito dalla Primavera e poi tornato a Roma. Ma il problema della Roma non è avere un capitano romanista e romano, ma un grande capitano, come per tutte le squadre. I grandi capitani sono rari”.

VIDEO Calciomercato Roma, ecco Carles Perez: lo sbarco a Fiumicino e subito a Villa Stuart. Le immagini…