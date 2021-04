Roma, lesione muscolare per El Shaarawy: salterà la doppia sfida con l’Ajax. Dettagli e tempi di recupero

Tegola per la Roma di Paulo Fonseca.

Cattive notizie per Stephan El Shaarawy, costretto a fare i conti con un nuovo stop dopo il problema muscolare accusato durante la sfida contro il Sassuolo. L’ex Milan, uscito al 74° minuto del match, è stato sottoposti ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della gamba destra.

Fonseca, dunque, non potrà contare sull’attaccante per la doppia sfida contro l’Ajax – valida per i quarti di finale di Europa League – e per i match di campionato contro Bologna e Torino. Per El Shaarawy, previsti in totale 15 giorni di stop.