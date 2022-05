Roma-Leicester, formazioni ufficiali: Mourinho con Abraham-Zaniolo, Vardy dal 1′

Ecco le scelte ufficiali di Mourinho e Rodgers per la semifinale di ritorno in programma alle 21:00

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Conference League tra Roma e Leicester. Novanta minuti, al massimo centoventi, per decretare una delle due squadre che accederà alla finale di Tirana. L'andata del King Power Stadium - terminata con il punteggio di 1-1 - ha visto un confronto equilibrato tra due compagini dall'atteggiamento estremamente propositivo. Oggi, con un Olimpico sold out, gli uomini di Mourinho vanno in cerca dello sprint decisivo per una finale che avrebbe un peso specifico estremamente elevato nell'economia della stagione giallorossa.