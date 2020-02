Roma-Lecce, Fonseca: “Bene Veretout e Cristante, visto coraggio e fiducia. Critiche? Non mi aspetto fiori, ma…”

La Roma torna al successo.

Dopo tre ko di fila, i giallorossi si lasciano alle spalle la crisi tornando alla vittoria nella sfida di questo pomeriggio contro il Lecce. Un risultato rotondo, quello maturato all’Olimpico, che permette ai capitolini di rimanere saldi al quinto posto in classifica. Successo commentato al triplice fischio proprio dal tecnico della Roma, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Abbiamo fatto molto bene i primi 30 minuti, è stata una partita diversa dalle altre. Ho visto i giocatori con più fiducia e coraggio, è importante in questo momento. Il cambio di Pellegrini? Ha fatto una buonissima partita ma aveva un fastidio, abbiamo parlato all’intervallo, e abbiamo preferito non rischiare. L’inizio della costruzione del gioco per noi è importante. Oggi tutti hanno fatto una buona partita, mi sono piaciuti molto Veretout e Cristante.

“E’ troppo importante non prendere gol – ha ammesso Fonseca – oggi abbiamo fatto una buona partita, principalmente sulle marcature preventive dei due centrali e con Veretout. Il Lecce ha qualità offensive e non arriva con pochi giocatori. Le critiche? Devo essere sempre equilibrato e devo capire il momento, se non siamo in un buon momento il primo responsabile è l’allenatore e in questi momenti non mi aspetto fiori. Ma io accetto molto bene le critiche”.

Infine, due battute sulle condizioni di Diawara e Mkhitaryan: “Diawara? Vediamo quando rientra. I segnali sono positivi ma dobbiamo vedere perché è una situazione che dobbiamo valutare giorno dopo giorno. Mkhitaryan è un grandissimo giocatore e sa capire i tempi e le decisioni di gioco, per questo è molto importante per noi, per dare continuità al nostro attacco”.