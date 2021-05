Roma-Lazio, Mikhitaryan: “Ringrazio Dzeko, il mio gol è merito suo. Mourinho? Avremo tempo per parlare”

Le dichiarazioni dell’attaccante della Roma, Henrik Mikhitaryan.

A margine del successo dell’Olimpico, nel “Derby della Capitale” contro la Lazio, l’attaccante armeno della Roma, Henrik Mikhitaryan, ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la vittoria per 2-0. Il numero 77 giallorosso è stato protagonista della vittoria della compagine di Paulo Fonseca, grazie alla rete del momentaneo 1-0. Di seguito le sue parole.

L’ANALISI – “E’ stata una delle stagioni più belle, voglio ringraziare i miei compagni. Abbiamo provato a vincere qualcosa, peccato però questa squadra arrivare a vincere qualcosa nei prossimi anni. C’è ancora tempo di capire se rimarrò o no, vedremo alla fine della stagione. Sono innamorato di questa città e di questo club, ci sono ancora tanti giorni per decidere se rimanere o no. Volevamo fare una cosa speciale per il mister, non è semplice vincere contro la Lazio ed abbiamo fatto tutto per vincere. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro qualsiasi squadra. Sapevamo che non sarebbe stata facile, la Lazio è una squadra forte. Abbiamo aspettato il momento giusto per attaccare. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi ed era più facile giocare”.

RUOLO – “A me piace giocare, non importa dove. Voglio ringraziare anche Dzeko per l’assist per il mio dodicesimo gol”.

SUPERFICIALITA’ DIFENSIVA – “Abbiamo giocato ogni 3-4 giorni e non era facile tenere il ritmo, il mister ha fatto il possibile per far riposare i calciatori. Abbiamo cambiato tatticamente e questa è stata la chiave per battere Manchester United e Lazio“.

FUTURO – “C’è ancora una partita, vedremo cosa succederà. Sono innamorato di questa città, dei tifosi, però dobbiamo capire che ho 32 anni e non è facile fare una scelta. Devo analizzare tutto per vedere se per me sarà un bene o no. Voglio conoscere tutto”.

MOURINHO – “Possibile che Mourinho ha cambiato tutto rispetto a Manchester, vediamo se riuscirà a vincere qualcosa per questa città. Mourinho può condizionare il mio futuro? Quello che è successo a Manchester finisce lì, se dovessi rimanere ripartiremo da zero. Dobbiamo capire che, se vogliamo vincere qualcosa, serve la stessa ambizione. Se dovessi restare, farò di tutto per aiutare la squadra. Avremo tempo per parlarne”.