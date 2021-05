Roma-Lazio, Fonseca: “Divorzio senza rimpianti. Derby? Abbiamo una strategia, la squadra è motivata”

Penultima impegno stagionale per la Roma.

Si affronteranno domani all’Olimpico Roma e Lazio, nella stracittadina numero 176 della loro storia. Un impegno importante non solo in chiave derby, ma anche per la classifica: un successo nel match di domani, infatti, permetterebbe ai giallorossi di mettere in cassaforte tre preziosi punti per la corsa al settimo posto. Lo sa bene Paulo Fonseca che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato la squadra a tenere alta l’attenzione.

“Sulla gara con l’Inter noi sappiamo come loro giocavano. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo l’iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. E’ una questione di rischio. Sappiamo che contro l’Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. La squadra non ha reagito bene quando perdeva la palla. Penso che l’Inter non abbia creato molto, ma quando lo faceva segnava. Questa squadra non lascia creare molte situazioni, ma c’è un problema che quando sbagliamo le altre squadre segnano. Abbiamo giocato in due moduli, quest’ultimo è più rischioso. Abbiamo preparato la partita strategicamente in modo diverso. Facciamo pressione sul primo momento di costruzione e in questo la squadra è stata poco equilibrata all’andata. Oggi l’abbiamo preparata per non lasciar uscire la Lazio in contropiede. Abbiamo una strategia. Vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede”.

Sul momento vissuto dalla squadra: “La motivazione è la stessa del primo derby, cambia il non avere i tifosi. Io parlo sempre che vivere questi derby è una cosa unica, difficile da spiegare. Domani non ci saranno i tifosi che sono molto importanti per noi, ma volgiamo avere la stessa motivazione. Mi aspetto che la squadra sia motivata. Come sta la squadra? Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, ma mi sembra che la squadra sia motivata”.

Chiosa finale sul divorzio dalla Roma: “Lasciare con qualche rimpianto? Io lascio soprattutto con grande orgoglio per questi due anni con la Roma. C’è un sentimento di ingiustizia spesso in questi casi, ma non c’è nel mio caso. Ho avuto sempre rispetto di tutti ed è importante avere questo anche da parte dei tifosi e delle persone che erano qui”.