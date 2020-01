Roma, l’addio di Florenzi: “Non riesco a parlare, vorrei dire tante cose ai tifosi giallorossi”

Alessandro Florenzi lascia la Roma.

Il laterale romano è l’ennesimo figlio giallorosso costretto ad andare via dalle circostanze che si sono venute a creare intorno, in primis il rapporto non idilliaco con il tecnico Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, infatti, ha sempre preferito schierare con il contagocce Florenzi che in questa prima parte abbondante di stagione ha sofferto molto il ruolo secondario che gli è stato affibbiato. Adesso per lui inizia una nuova avventura in Liga dove andrà a giocare per i prossimi sei mesi, a puntare sulla sua professionalità e sulle sue qualità il Valencia di Celades. La trattativa si è sbloccata definitivamente nel tardo pomeriggio con il calciatore che passa agli spagnoli con la formula del prestito secco da adesso fino al termine della stagione.

Un momento non troppo felice per il giocatore nato a Roma che poco prima di partire, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non sono emotivamente pronto per parlare, quando sarà il momento. Vuoi dire qualcosa ai tifosi della Roma? Ci sono tante cose da dire”.

