Roma, la disavventura di Rizzitelli, il suo numero finisce sui social: “Inaccettabile. Pronto a denunciare i responsabili”

“Mi dispiace che questa storia finisca con una denuncia. Colpa di una persona sola, però. Ha messo il mio numero di telefono su una chat dei social e non lo posso accettare. Dagli sfottò non si può passare ad altro, andando oltre. Stanno esagerando”.

Inizia così lo sfogo dell’ex Roma – oggi opinionista del canale tv del club, Ruggiero Rizzitelli, intervistato sulle colonne de “Il Messaggero” per raccontare la disavventura avvenuta dopo il derby della Capitale in cui è stato diffuso in una chat il suo numero di telefono. L’ex calciatore, divenuto immediatamente oggetto di insulti, ha ammesso di essere pronto a denunciare i responsabili dell’accaduto.

“Gli sfottò fanno parte della storia di questa partita. Bisogna accettarli sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Io sapevo quello che mi sarebbe successo in caso di sconfitta. Questa sconfitta fa male e allora viene fuori la scaramanzia. Ma secondo voi, se non avessi detto quelle parole, il risultato sarebbe stato diverso? Avrebbe vinto la Roma?”.