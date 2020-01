Roma, Kolarov: “Voglio vincere con Fonseca. Torino? Dovevamo fare di più, ecco cosa chiedo ai tifosi”

Parola ad Aleksandar Kolarov.

Aleksandar Kolarov e la Roma, ancora insieme: ad annunciarlo è lo stesso terzino serbo in diretta Twitter, direttamente dall’account ufficiale del club capitolino. Il contratto dell’esterno classe ’85, firmato lo scorso sabato, è fino a giugno del 2021. Fresco di rinnovo, Aleksandar Kolarov, ha risposto alle domande poste dai tifosi attraverso i canali ufficiali della Roma.

“Desidero ringraziare la società per questo rinnovo, che è motivo di grande soddisfazione per me. Anche oggi lo vivo come un nuovo punto di partenza: intendo migliorarmi ancora e contribuire alla crescita costante del club”.

Inevitabile la parentesi relativa al ko maturato contro il Torino: “Non possiamo trovare la scusa che la palla non voleva entrare – le sue parole dopo il k.o. contro il Torino -. Dovevamo fare di più. Ora abbiamo la Juve e tante altre partite dove dovremo fare il massimo. Ma sono fiducioso. Tifosi? Chiedo loro sempre più supporto, ne abbiamo bisogno in casa, dobbiamo sentire più affetto. In trasferta abbiamo i tifosi più forti d’Italia. In casa dobbiamo fare di più noi e loro dovrebbero supportarci di più. Mi auguro di vincere con Fonseca”.

“Dzeko? Siamo molto amici – ha proseguito Kolatov – io gioco con lui fin dai tempi del City. Mi piace dargli la palla tra le linee e anche se non lo vedo so che sta lì. Inutile aggiungere qualcosa, posso dirti che è un campione assoluto, spero possa giocare altri 3-4 anni a questi livelli. Qual è l’avversario più forte? Messi”.