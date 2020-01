Roma-Juventus, Bruno Conti: “Ricordo il mio gol contro i bianconeri nel 1983, prima era un calcio più bello. I giallorossi? Faccio i complimenti a…”

La parola a Bruno Conti.

L’ex bandiera della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è espressa in merito all’importante sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico, valevole per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Conti ha inoltre ricordato una partita giocata nel lontano 1983 con i giallorossi, proprio contro La Vecchia Signora.

“Il gol alla Juventus del 1983? Me lo ricordo, giocammo a Torino e feci un gol di diagonale. Io ne ricordo tanti di gol, noi romanisti eravamo abituati poco a vincere, prima era un calcio diverso, più bello. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Petrachi, per i grandi professionisti che ha portato alla Roma e che Fonseca sta gestendo. Fino alla pausa hanno dimostrato cose importanti, qua a Trigoria ci sono delle regole e si vedono in campo, complimenti a Petrachi e Fonseca. A parte l’ultimo passo falso, la Roma sta disputando un grande campionato. Fonseca ha ottenuto cose importanti nonostante i tanti infortuni, guardate Mancini a centrocampo. Zaniolo ha grande voglia di dimostrare, pur giovanissimo, quelle che sono le sue capacità. Chiaramente il trequartista è un giocatore che, in fase di non possesso, può fare di tutto”.

