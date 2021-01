Roma-Inter, i dubbi di Conte e Fonseca: Vidal e Lukaku per affrontare Mkhitaryan e Dzeko. Le probabili formazioni

La sfida tra Roma e Inter apre la domenica di Serie A.

Dopo i tre match che hanno dato inizio al diciassettesimo turno del campionato italiano, un altro scontro diretto è alle porte per suggerire a supporters e addetti ai lavori alcune indicazioni importanti per il prosieguo della stagione. Il confronto che alle ore 12:30 vedrà opposte la compagine capitolina a quella interista, è pieno di fascino ma soprattutto di rilevanti contenuti spettacolari. Entrambe le franchigie sono alla ricerca di tre punti importanti contro un’avversaria di assoluto prestigio, con gli occhi sempre puntati al Milan capolista.

Roma-Inter, l’anteprima del match: è sfida al secondo posto, Dzeko e Mkhitaryan affrontano il gigante Lukaku

Per quanto concerne le possibili scelte di Paulo Fonseca, la Roma dovrebbe affidarsi ancora una volta ai soliti Mkhitaryan e Dzeko. Il trequartista armeno, infatti, dovrebbe quasi sicuramente posizionarsi – insieme a Pellegrini – alle spalle del Cigno di Sarajevo, anche e soprattutto vista la pesante assenza di Pedro. La linea mediana sarà composta dall’intoccabile Veretout, schierato in coppia con il giovane Villar. Sulla corsie esterne torneranno Spinazzola e Karsdorp, con quest’ultimo in vantaggio su Bruno Peres. Davanti a Pau Lopez, infine, dovrebbe essere confermato il solito trio difensivo che dovrebbe essere composto da Ibanez, Mancini e Smalling.

VIDEO Roma-Inter, tutto pronto per il big match di Serie A: le probabili formazioni di Fonseca e Conte

Per contrastare l’importante potenza di fuoco giallorosso toccherà nuovamente a Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez che va ancora una volta in panchina dopo la prova poco convincente di Genova. Conte dovrebbe poi puntare su Hakimi per contrastare Spinazzola sull’out di competenza, mentre dal lato opposto Darmian dovrebbe essere il titolare per dare equilibrio a tutto l’undici. Il perno mediano dovrebbe essere ancora Brozovic, con Barella e Vidal favoriti per il ruolo di mezze ali. Bastoni, De Vrij e Skriniar, sono i tre uomini che finora hanno dato le maggiori garanzie difensive a Conte e che probabilmente saranno ancora una volta titolari al centro del reparto arretrato.

Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Ibanez, Mancini, Smalling, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian, Lautaro Martinez, Lukaku.