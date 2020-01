Roma, infortunio Zaniolo: da Dybala a Milik fino a Mancini, il mondo del calcio si stringe attorno al centrocampista giallorosso

Il mondo del calcio si stringe attorno a Nicolò Zaniolo.

Dramma in casa Roma: ieri sera, il gioiello giallorosso, durante il match contro la Juventus – vinto con il risultato di 1-2 dai bianconeri -, è stato portato via del terreno di gioco in barella, ed è stato subito trasportato a ‘Villa Stuart’ per le visite di controllo, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Dunque, per il giovane talento classe ’99, a meno di clamorosi recuperi lampo, la stagione potrebbe essersi chiusa alla mezzora del primo tempo della sfida con gli uomini di Sarri allo stadio Olimpico, sotto gli occhi del ct Roberto Mancini.

Tanti i messaggi di solidarietà che il giovane calciatore della Roma, che in giornata verrà sottoposto al trattamento chirurgico del caso, sta ricevendo proprio in queste ore. Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dai calciatori sui loro account Instagram.

ALESSANDRO FLORENZI