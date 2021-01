Roma, incidente De Sanctis: soccorsi non chiamati e auto sparita, la dinamica dello scontro non è chiara. I dettagli

Gravissimo incidente per Morgan De Sanctis.

Nella giornata di ieri, l’ex portiere della Roma, oggi direttore sportivo del club giallorosso, è rimasto coinvolto in una carambola stradale in via Cristoforo Colombo. Il classe ’77, trasportato in condizioni serie in all’ospedale Gemelli, dove è stato operato d’urgenza.

L’intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell’operazione l’ex portiere è stato trasportato in terapia intensiva. Adesso, De Sanctis è fuori pericolo, ma restano da chiarire alcuni dettagli della vicenda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il dirigente del club giallorosso, che stava tornando a casa dal centro sportivo di Trigoria, dopo l’incidente avrebbe inizialmente scelto di recarsi in taxi a Villa Stuart e di non richiedere l’intervento di un’ambulanza, poichè le sue condizioni non erano apparentemente gravi.

Tuttavia, una volta arrivato alla clinica, la situazione sarebbe degenerata a causa di un’emorragia addominale interna. Ragion per cui, i medici hanno dovuto asportargli la milza. Resta da chiarire, però, la dinamica dell’incidente. I vigili, non allertati dal dirigente giallorosso, potrebbero infatti decidere di aprire un’indagine per fare chiarezza, individuare il punto dell’impatto e provare a capire che fine abbia fatto l veicolo di De Sanctis, che secondo il quotidiano romano ‘Leggo’ non sarebbe ancora stato trovato.