Roma, il countdown di Zaniolo: “Ecco quando tornerò in campo, manca poco. Sarò al top solo…”

Tra un mese torno in campo, ad aprile sarò a pieno regime.

Queste le parole di Nicolò Zaniolo, intervenuto in merito al suo ormai prossimo ritorno in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Il centrocampista della Roma ha parlato così durante una delle ‘room’ di Clubhouse, dove ha spiegato come si senta fisicamente e quando effettivamente potrà tornare a marcare in campi da gioco. Il giovane classe ’99 ha sempre ricoperto un ruolo decisivo all’interno degli equilibri giallorossi, mostrando una classe e una qualità mai scontate o indifferenti. Anche per questo motivo, la sua presenza nello scorso derby di Serie A contro la Lazo avrebbe potuto scongiurare una sconfitta così pesante e netta (3-0) per la sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La mia assenza nel derby? Non so, alla fine il giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più nel derby. Quello sì. Non è che se entravo io ed eravamo 3-0 passavamo 5-3. Si può dire che la squadra con più elementi a disposizione può fare meglio. L’emozione più grande in giallorosso perché era il primo anno alla Roma, per tutto, la doppietta a Casillas”.