Roma-Genoa, Fonseca: “Con Ballardini rossoblù fortissimi. Assenze? El Shaarawy e Pedro pronti”

La Roma scalda i motori in vista della sfida contro il Genoa.

Dopo il successo maturato in casa della Fiorentina, la Roma è pronta a tornare in campo per affrontare il Genoa all'”Olimpico”. Infermeria piena per i giallorossi, costretti a fare a meno di giocatori importanti tra cui Ibanez, Dzeko e Veretout. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico capitolino, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Sarà una partita difficile, il Genoa con Ballardini è una squadra fortissima, aggressiva e che pressa molto. Sarà dura, hanno una prima fase di costruzione forte. Il Genoa attacca alto e non sarà la stessa partita come quella contro il Benevento. Per noi quella gara è stata importante, l’abbiamo vista ed anallizata. Contro la Fiorentina abbiamo vissuto dei momenti simili e siamo riusciti a creare. Se in altre partite capiteranno squadre così chiuse sapremo come fare, è difficile per tutti ma è importante capire cosa fare. Penso che la squadra abbia capito cosa fare in certe situazioni”.

Fonseca si è poi soffermato sui singoli: “Borja Mayoral è un giovane e sta giocando bene. E’ vero che non ha segnato in campionato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Anche se non segna è importante perché ci crea gli spazi. Se vediamo i numeri di Borja in relazione al tempo giocato sono numeri molto interessanti. La società a tempo debito deciderà. Tiago sa quello che penso. L‘assenza di Veretout? El Shaarawy e Pedro sono entrambi pronti per giocare. Possiamo giocare con Mkhitaryan come attaccante. Ultimamente non ha segnato, ma il problema è che prima segnava senza. Ma non ci sono problemi. Sta giocando e creando molto per la squadra. Conta far fare gol. Smallin? Sta bene e domani gioca”.

Chiosa finale sui tanti impegni ravvicinati:“La soluzione è giocare meno, la pensano così molti allenatori. Sono tante partite ed è normale che ci siano tanti infortuni. È capitato a squadre come Real Madrid e Liverpool. Basterebbero meno competizioni per le Nazionali, non è normale per i giocatori”.