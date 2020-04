Roma, Fonseca: “Ripresa? Disposti a giocare in estate, ma viene prima la salute”. Su Zaniolo e Pellegrini…

“I giocatori non si sono mai fermati completamente e in poche settimane potremmo essere pronti fisicamente per ricominciare”.

Parola di Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica in tutta Europa e, in particolare in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti, che si sta inevitabilmente ripercuotendo sulla quotidianità di ogni singolo cittadino italiano, e non, e sull’intero mondo dello sport che ha dovuto procedere con l’immediata sospensione di tutte le attività agonistiche fino a data da destinarsi.

“Dobbiamo pensare a diverse cose. Innanzitutto quando riprenderà il campionato e quando comincerà la prossima stagione. Questo è fondamentale per preparare il lavoro, ma penso che ci vorrà poco tempo per rientrare. I giocatori non si sono mai fermati completamente e in poche settimane potremmo essere pronti fisicamente per ricominciare. In questo momento la salute delle persone è la cosa più importante. Bisogna riprendere solo quando ci saranno le condizioni, ma da parte nostra c’è anche la disponibilità di giocare in estate e sarebbe importante terminare il campionato“.

QUARANTENA – “Non è facile questo periodo, passo le giornate con la mia famiglia. Facciamo sport, guardo un po’ di partite e abbiamo tanto tempo a disposizione. Sono orgoglioso dell’iniziativa del club in questa settimana con Roma Cares, abbiamo raccolto fondi e siamo andati in aiuto delle strutture sanitarie, comprando materiale che potesse servire agli ospedali. In questo momento, parlo spesso con i calciatori. Ognuno ha un lavoro individuale da svolgere, è importante tenere sotto controllo il lavoro che stanno facendo. Controlliamo il peso, l’alimentazione ed è importante avere questo tipo di informazioni”.

PELLEGRINI-ZANIOLO – “Sono contento delle belle parole su di me di Totti, è una leggenda e avere questo riconoscimento per il lavoro svolto è importante. Onestamente penso che Pellegrini possa essere il capitano del futuro, ha un carattere forte. In questo momento abbiamo Dzeko, ma in futuro ha tutte le qualità per diventare il leader della squadra. Ho parlato con il dottore e il recupero di Zaniolo procede in modo molto positivo. Sta recuperando bene e ho ottime indicazioni”.