Roma, Fazio: “A Firenze con cattiveria, vogliamo i 3 punti. Quarto posto? Non siamo favoriti, nel girone di ritorno…”

Prosegue il momento positivo della Roma, reduce da un pareggio maturato contro il Wolfsberg – valso la qualificazione ai sedicesimi di UEFA Europa League – e quarta in classifica in campionato a 4 punti di svantaggio dalla Lazio. Avvio di stagione col botto per i capitolini che, domenica prossima, affronteranno al “Franchi” la Fiorentina di Vincenzo Montella. Impegno su cui il difensore giallorosso, Federico Fazio, si è espresso ai microfoni di “Sky Sport”.

“Favoriti per il quarto posto? È ancora lunga, ci sono tre partite per finire il girone d’andata. Ora pensiamo alla partita contro la Fiorentina, sarà importante per finire bene prima della sosta. Nel girone di ritorno tutte le squadre giocano per qualche obiettivo quindi sarà ancora più dura. Recepire idee di Fonseca? C’è tempo, bisogna lavorare ancora molto. Ma c’è un allenatore nuovo con idee diverse, ci vuole un po’ di tempo per abituarsi. Ora ci siamo capiti, è molto importante il rapporto con l’allenatore. È molto importante, a gennaio inizia anche la Coppa Italia e vogliamo fare bene in tutte le competizioni. Dobbiamo essere tutti a disposizione dell’allenatore, è una cosa che tutti stiamo facendo bene e si vede. La stagione è lunga, ci saranno tante partite da giocare e vogliamo arrivare lontano. Non cambia niente se giochiamo o non giochiamo, siamo tutti a disposizione dell’allenatore e della Roma”.