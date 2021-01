Roma, è caos Dzeko-Fonseca: il bosniaco non convocato per lo Spezia, tecnico e attaccante al bivio. Tutti gli scenari

Rapporti sempre più incrinati tra la Roma ed Edin Dzeko.

I malumori in essere tra allenatori, società e giocatori non sono sempre ricomponibili e possono andare a segnare momenti di svolta nell’arco di una stagione. Lo insegna il caso Papu Gomez-Atalanta che, nonostante una storia d’amore durata cinque anni, si è rapidamente trasformato in una matassa fin troppo complicata da sbrogliare. L’argentino, infatti, molto probabilmente lascerà l’Italia alla volta del Siviglia, chiudendo un esperienza in nerazzurro segnata da immense gioie e soddisfazioni ma, soprattutto, dai dispiaceri dell’ultimo periodo. Una situazione simile è quella che aleggia proprio intorno a Dzeko e a Paulo Fonseca. Nella conferenza stampa della vigilia del match di Serie A tra i capitolini e lo Spezia, il tecnico portoghese avrebbe dichiarato l’attaccante bosniaco ‘indisponibile’ a causa di qualche problema fisico.

Una contusione subita proprio contro la franchigia ligure in Coppa Italia sarebbe la motivazione ufficiale per la quale il Cigno di Sarajevo non spunta nemmeno nell’elenco dei convocati della compagine giallorossa. Una motivazione vera a metà, data sia la veridicità del fastidio di Dzeko ma anche la stessa situazione in essere tra l’attaccante e il tecnico ex Porto, arrivati probabilmente ad un bivio del loro rapporto. Un crocevia stagionale sia per Fonseca che per il classe ’86, con il risultato del match odierno che potrebbe fare la differenza sia per il futuro del portoghese che per quello dell’ex Manchester City. Se è vero che il futuro di Fonseca verrà determinato dall’esito della prossima sfida di campionato, resta anche da sottolineare come – in qualsiasi caso – la Roma rischia concretamente di perdere uno dei cardini del suo ambizioso progetto.

Dovessero i Friedkin confermare la propria fiducia all’allenatore , si profilerebbe un probabile addio di Dzeko che, tuttavia, potrebbe non essere del tutto scontato. Questo perché i club interessati ad acquistarlo come la Juventus sembrerebbero non aver fatto passi in avanti concreti, approfittando di una situazione arrivata ormai ad un culmine decisivo. Altre realtà come quella del Wolwerhampton e del West Ham sembrerebbero invece non attrarre più di tanto il calciatore che, con un ingaggio di 7,5 milioni di euro annui, resta comunque uno degli attaccanti europei in questo momento meglio pagati. Dovesse invece subire l’ennesima debacle delle ultime settimane, Fonseca potrebbe lasciare la panchina dell’Olimpico e, con il possibile arrivo di Massimiliano Allegri, il bosniaco potrebbe tornare nuovamente al centro delle gerarchie della compagine capitolina.

