Roma, dopo 7 anni si cambia look: addio a Nike. Rescisso il contratto con il brand americano

E' divorzio tra Roma e Nike.

Nonostante dovesse proseguire ancora per altre 4 stagioni, l’accordo stipulato nel 2013 tra la società capitolina e il celebre brand americano, sembra essere davvero giunto ai titoli di coda. Una separazione anticipata che consentirà al club giallorosso di esplorare nuovi orizzonti nel campo del merchandising e delle collaborazioni tecniche, come annunciato dagli stessi sul proprio sito di riferimento attraverso un comunicato ufficiale: “La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà alla Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”.

Tuttavia, club e azienda sportiva hanno comunque fissato una base di accordo per la stagione calcistica 20-21, nella quale si ritroveranno ancora insieme: “Per la stagione 2020-21, Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva alla Società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili”, si legge.

