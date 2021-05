Roma, Donadoni: “Mourinho costruirà solide basi, sono curioso di scoprire una cosa”

Mourinho a Roma avrà la possibilità di impiantare solide basi per il futuro.

Queste le parole di Roberto Donadoni, ex tecnico di Parma e Bologna intervenuto in merito all’approdo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma.

Un tecnico con esperienza carattere e leadership pura. L’eroe del triplete dell’Inter nel 2010, torna in Italia dopo 11 anni, pronto a scrivere una nuova pagina della sua prestigiosa carriera. Un’ambiente – quello capitolino – che sembra essersi discostato dalle delusioni stagionali per concentrarsi sull’approdo dello Special One a partire dalla prossima stagione.

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sky Sport, l’ex commissario tecnico della Nazionale azzurra ha detto la sua rispetto alla prossima nuova gestione dell’allenatore portoghese, attorno al quale spiccherà tanta curiosità per molteplici aspetti tecnici e tattici.

Ecco le sue parole.

“Attorno a Mourinho ci sarà tanta curiosità nel capire quale organico farà. Può già mettere le basi per il futuro. Adesso valuterà i giocatori che sono già nella rosa giallorossa e prenderà le decisioni. Succede spesso che calciatori che sembravano con le valige pronte poi alla fine sono rimasti dov’erano per volontà del nuovo allenatore. Stiamo parlando di un personaggio dal grande peso mediatico. Conosce l’Italia e sa quali dinamiche andrà a trovare”.

“La sua esperienza non ha bisogno di questo ma gli farà comunque comodo. Tutto poi è legato ai risultati ma è chiaro che ci siano grandi aspettative su di lui. Calarsi nel contesto di Roma non è semplice ma lui ha tutto per poterlo fare al meglio. La sfida al Manchester United? Nei panni di Fonseca, per quanto uno possa essere professionista e pensare alla gara di stasera, il fatto di sapere di non essere l’allenatore della Roma l’anno prossimo crea fermento nel suo stato d’animo. Il risultato è difficile da raggiungere ma il portoghese deve cercare di non disperdere le energie in altri discorsi”.