Roma, De Rossi fa rientro nella Capitale: il ritorno a casa dell’ex capitano giallorosso e il messaggio di sostegno a Zaniolo

Daniele De Rossi è tornato a Roma.

Atterrato questa mattina nella Capitale dopo la breve ma intensa parentesi in Argentina, l’ex capitano giallorosso, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo l’addio al Boca Juniors, ha fatto rientro a casa in attesa di scoprire il suo futuro.

Nel frattempo, De Rossi, si è espresso sull’infortunio accorso ieri sera a Nicolò Zaniolo: “Ho appena letto, ci sarà modo di sentirci in privato e di andarlo a trovare”. Nel corso della sfida contro la Juventus, infatti, il fantasista giallorosso è stato portato via del terreno di gioco in barella, ed è stato subito trasportato a Villa Stuart per le visite di controllo, dove è stata confermata la rottura del crociato anteriore della gamba destra. Una brutta tegola per Paulo Fonseca e anche per Roberto Mancini, che potrebbe dover fare a meno del classe ’99 per gli Europei. Intanto, proprio in queste ore Zaniolo si sta sottoponendo al trattamento chirurgico del caso, pertanto, seguiranno aggiornamenti.

