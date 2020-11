Roma-Cluj, Bruno Peres: “Rientrare dopo il Covid? Per me è stato difficile, vi spiego”

La Roma si prepara ad affrontare il Cluj.

In occasione della terza giornata della fase a gironi di Europa League, i giallorossi di Fonseca ospitano il club rumeno allo stadio Olimpico. Alla vigilia del match della competizione europea, il terzino della Roma Bruno Peres è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro e per spiegare la situazione vissuta in casa giallorossa.

Roma-Cluj, Fonseca: “Pedro professionista serio, sarà un match ostico. Covid? La situazione mi preoccupa”

“Rientro dopo il Covid? Per me è stato difficile, perchè sono tornato dopo la squadra e non ho fatto la loro stessa preparazione. Ora sto raggiungendo il loro livello ed è per me importantissimo. Credo di cominciare ad andare forte come loro. Credo che ogni partita è importante, devi avere la concentrazione al 100% sempre. Ogni partita è importante per la squadra e cerco di essere concentrato sempre ed aiutare i miei compagni“.