Roma, clausola particolare per Fonseca: rinnovo di contratto in base alla posizione nella classifica di Serie A

Curiosa clausola nel contratto di Fonseca.

Il contratto del tecnico della Roma è in scadenza il prossimo giugno, nel 2021, e per il rinnovo è stata istituita una clausola particolare. Così come riporta Sky Sport, questa postilla prevede un opzione di rinnovo automatico al raggiungimento del quarto posto nella classifica di Serie A. Inoltre, con la qualificazione alla prossima Champions League da parte della Roma, l’allenatore portoghese Paulo Fonseca si garantirebbe il prolungamento di un ulteriore anno del proprio contratto (scadenza, dunque, a giugno 2022). Gli obiettivi da centrare nella stagione cominciata pochi mesi fa, dunque, non riguardano soltato il club in quanto collettività, ma anche direttamente le sorti del tecnico giallorosso.

