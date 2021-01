Roma, caso Zaniolo: sospese le trattative per il rinnovo. I dettagli

L’entourage del calciatore frena le trattative sul rinnovo del contratto.

Giorni travagliati per il gioiellino della Roma, Nicolò Zaniolo, finito nell’occhio del ciclone a seguito della notizia relativa alla gravidanza della sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, arrivata in concomitanza di quella sulla sua presunta storia con la modella Madalina Ghenea. Questo il motivo che avrebbe spinto la Roma e l’entourage del calciatore, come riportato dal “Corriere dello Sport”, a rimandare la trattativa sul rinnovo del suo contratto a tempi più sereni. Il calciatore, già alle prese con un infortunio che lo ha tenuto i box da inizio stagione, dovrà concentrarsi sul recupero completo della sua forma per poter tornare a disposizione di Paulo Fonseca quanto prima possibile.