Roma, buone nuove per Fonseca: tornano a disposizione Smalling e Dzeko. Le ultime

Due recuperi tra le file della Roma.

Serie A: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolista. Risultati e classifica

Dopo la splendida vittoria per 3-0 nell’ultimo turno di Serie A contro il Parma, la compagine giallorossa e il suo tecnico Paulo Fonseca possono tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Questo perché, nel primo allenamento della settimana, sono tornati a disposizione Chris Smalling ed Edin Dzeko, dopo le varie problematiche dovute per il primo ad un problema intestinale e per il secondo alla positività al coronavirus. L’ex centrale difensivo del Manchester United è tornato a pieno regime dopo i problemi degli scorsi giorni e darà una grossa mano alla sua squadra vista l’emergenza nel reparto difensivo a causa delle assenze di Kumbulla – anche lui positivo al Covid 19 -, Mancini e Ibanez. Questi ultimi, in particolare, svolgeranno degli accertamenti strumentali nelle prossime ore per comprendere in maniera più approfondita i problemi fisici che stanno condizionando le loro ultime settimane di lavoro.

VIDEO Roma-Parma 3-0, Liverani: “Oggi non c’è stata partita, in queste due settimane ho sbagliato io”

Il centravanti bosniaco, invece, è finalmente risultato negativo all’ultimo tampone effettuato e, di conseguenza, – dopo il completamento dell’iter burocratico legato all’idoneità sportiva del calciatore – l’ex Manchester City sarà incluso tra i convocabili della sfida di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare il Cluj. Ottima notizia per Fonseca che, con la presenza dell’attaccante classe ’86, potrà avere un reparto offensivo ancora più completo e performante, considerata anche l’ottima prestazione dei suoi attaccanti nel tris di reti che ha mandato k.o il Parma di Liverani. Oltre che su Pedro, Borja Mayoral e Mkhitaryan, l’ex allenatore del Porto potrà contare anche sull’apporto realizzativo e prestazionale garantito da Dzeko.

Coronavirus Roma, buone notizie da Dzeko: “Sono negativo, non vedo l’ora di tornare”