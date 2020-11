Roma, buone notizie per Fonseca: nessuna lesione per Spinazzola. I dettagli

Buona notizie in casa Roma.

Non preoccupano le condizioni fisiche di Leonardo Spinazzola, che aveva riportato un problema muscolare durante la partita col Genoa ( terminata 1-3 in favore dei giallorossi), uscendo dopo un quarto d’ora di gioco. Gli esami a cui si è sottoposto l’esterno giallorosso non hanno evidenziato alcuna lesione.

Spinazzola, dunque, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di mister Paulo Fonseca per la sfida contro il Parma al rientro dalla sosta dedicata alle Nazionali.