Roma, Balzaretti sul futuro di Fonseca: “Bordalas suo erede sulla panchina giallorossa? Rispondo così”

“È un allenatore che sta facendo molto bene in Spagna e in Europa”.

Queste le parole di Federico Balzaretti. L’ex esterno difensivo di Palermo e Roma ha espresso parole di riguardo dei confronti di José Bordalás, attuale tecnico del Getafe sondato proprio dalla dirigenza giallorossa prima dell’arrivo di Paulo Fonseca. Giunto alla guida della compagine capitolina nell’estate del 2019, il portoghese ha conquistato l’accesso agli ottavi di Europa League e si contende con il Milan il quinto posto in campionato, assicurato per il momento dai 61 punti all’attivo in classifica. Ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, il classe 81′ ha messo a confronto i profili dei due allenatori, elencando analogie e differenze: “Bordalas sicuramente può allenare una grande squadra come la Roma. In questo momento, però, nulla suggerisce che sarà lui il prossimo tecnico. Fonseca sta facendo un buon lavoro e penso che non ci siano possibilità che se ne vada. È molto difficile. Differenze? Bordalás e Fonseca sono agli antipodi per schemi di gioco e pensiero. L’identità della Roma è molto chiara con Fonseca. Qui, come ho detto, si dice che Getafe sia la squadra più italiana in Spagna, è molto forte sulla difensiva, molto tattico. Questo è quello che la stampa in Italia pensa”.

Roma, Carles Perez: “La squadra è concetrata, vogliamo ottenere il massimo. Futuro? Rispondo così”