Roma-Atalanta, Fonseca: “Sbagliato nei momenti decisivi. Dzeko e Mayoral insieme? Vi dico la mia”

Parola a Paulo Fonseca.

Roma-Atalanta, Fonseca: “Orgoglioso che il mio club si sia opposto alla Superlega, abbiamo dimostrato una cosa”

Il tecnico della formazione giallorossa è intervenuto ai microfoni di Dazn a margine della gara giocata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Roma ha conquistato un punto in extremis, rischiando di vincere la partita anche nel finale. Di seguito, le dichiarazioni di Fonseca.

Serie A, “Non è il club”: ore 22.45 live su Facebook, YouTube e Twitch! Su Mediagol l’analisi del campionato italiano

“Giocare contro questo tipo di squadre è sempre molto difficile. La verità è che abbiamo sbagliato nei momenti decisivi. La squadra ha fatto buone partite ma non abbiamo vinto. Oggi penso che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo affrontato una grandissima squadra. Non possiamo dimenticare che l’Atalanta ha vinto nove delle ultime dieci gare. Abbiamo deciso di rischiare pressando alto, non abbiamo lasciato l’Atalanta costruire ma dopo abbiamo rischiato di più e loro hanno avuto occasioni per fare gol. Abbiamo sbagliato nella reazione al momento che abbiamo perso la palla e la marcature preventiva. Non è facile giocare contro l’Atalanta, noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo ma la squadra ha mostrato personalità”.

Sulla possibilità di schierare insieme Edin Dzeko e Borja Mayoral: “Lo abbiamo già fatto e non ha dato risultati. Dal primo minuto no ma la squadra non è preparata per giocare con due attaccanti ma abbiamo provato a farli giocare insieme e onestamente non mi è piaciuto“.

Chiosa finale di Fonseca sull’Europa League: “E’ una preoccupazione nostra. Abbiamo avuto la partita con l’Ajax, squadra fortissima, e non abbiamo avuto molto il pallone. Contro il Torino neanche e abbiamo lavorato su questo. Per me è molto importante. Controllare la partita con la palla è importante“.

Per approfondire tutti i match del massimo campionato italiano LEGGI QUI.