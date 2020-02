Roma, aria tesa in casa giallorossa: Petrarchi furibondo negli spogliatoi

Nuovo passo falso della Roma.

Momento no per i capitolini, chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta maturata contro il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Un ko che ha contribuito ad alimentare le tensioni in casa Roma. Durante l’intervallo, come si legge sulle pagine de “Il Corriere dello Sport”, la squadra ha ricevuto la visita di Gianluca Petrachi. Il ds sportivo infatti, al duplice fischio, si era recato negli spogliatoi rendendosi protagonista di una sfuriata ai danni del team di Fonseca.

Alla Roma ormai sono tutti sotto esame, compreso il direttore sportivo. Le ultime prove della Roma non sono piaciute al tecnico né tantomeno ai dirigenti. Nella giornata di ieri infatti, il numero uno del club, ha parlato a lungo con Fienga che sabato aveva avuto un colloquio con Petrachi. Il momento in casa Roma è sempre più delicato e anche Pallotta, alla luce del brutto ko, non ha saputo spiegare i motivi di una prestazione tanto negativa.