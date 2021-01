Roma, Amelia sul caso Zaniolo: “Deve farsi una corazza, la gente è cattiva. Mi auguro che…”

“Zaniolo? Deve farsi una bella corazza”.

Parola di Marco Amelia. Giorni travagliati per il gioiellino della Roma, finito sotto l’occhio del ciclone a seguito della notizia relativa alla gravidanza della sua ex fidanzata Sara Scaperrotta, arrivata in concomitanza di quella sulla sua presunta storia con la modella Madalina Ghenea. Una situazione complicata, che avrebbe addirittura spinto il club giallorosso e l’entourage del calciatore a rimandare la trattativa sul rinnovo del suo contratto a tempi più sereni.

Sulla questione, si è espresso l’ex portiere della Roma, intervenuto ai microfoni TMW: “Mi auguro possa concentrarsi solo sul recupero in campo e la vita privata non lo influenzi. Perderemmo un ragazzo che può fare molto non solo per la Roma ma anche per la Nazionale. La gente spesso è cattiva nel giudicare, troppo facile dire certe cose. L’importante ora è che Zaniolo si faccia una bella corazza e riesca a vivere tutta questa questione delicata rimanendo fuori dai riflettori”, ha concluso Amelia.