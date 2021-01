Roma, Amelia sul caso Dzeko: “La frattura con Fonseca generà negatività, adesso serve solo una cosa”

Il caso Dzeko continua a tenere banco in casa Roma.

Il rapporto tra Paulo Fonseca e l’attaccante bosniaco, per la seconda volta, il rapporto si è incrinato. Stavolta in maniera irrimediabile. Sulla delicata questione, si è espresso anche l’ex portiere Marco Amelia, che ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio, ha così analizzato la vicenda.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non è facile perché è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Le parti in causa dovrebbero fare ognuna un passettino indietro, perché il campionato che sta portando avanti la Roma è ottimo, nonostante il derby perso e varie situazioni extra-calcistiche – ha sottolineato l’ex portiere -. I giocatori stanno rendendo al meglio, anche i nuovi arrivati: io vedo solo la soluzione di andarsi incontro per ricucire questa frattura che sta creando negatività in un ambiente che già vive su equilibri molto stretti, e a cui serve serenità e tranquillità per essere protagonista nella seconda parte di campionato”, ha concluso Amelia.