Roma, ag. Diawara: “Amadou migliora giorno per giorno. Quando tornerà in campo…”

Amadou Diawara si prepara per il rientro in campo.

Il centrocampista della Roma sta facendo i conti con un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno, rimediato in Coppa Italia nel match contro la Juventus. Daniel Piraino, procuratore e avvocato del giovane mediano giallorosso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Il Tempo, facendo il punto della situazione sulle condizioni del ventiduenne ex Napoli, in piena fase di riabilitazione: “La prossima settimana può essere decisiva per Diawara, sta migliorando giorno per giorno. Amadou sta lavorando otto ore al giorno per provare a tornare in campo il prima possibile e mettersi a disposizione del mister“.

La Roma affronterà nella giornata di domani l’Atalanta; sfida valida per la ventiquattresima giornata di serie A.

