Roma, Zappacosta: “Vorrei restare in giallorosso. Ho fatto sacrifici, pronto a riprendere”

Davide Zappacosta pronto al ritorno.

Il terzino della Roma, in prestito dal Chelsea, non ha avuto la fortuna sperata in maglia giallorossa a causa della rottura del legamento crociato che l’ha tenuto fuori gioco per 179 giorni senza, però, la possibilità di poter calcare nuovamente il terreno da gioco visto l’avvento del Coronavirus e la successiva sospensione della stagione. Intervenuto ai microfoni di Sky, l’esterno difensivo ex Torino ha parlato del proprio futuro: “Mi piacerebbe tanto restare alla Roma per diversi motivi. Prima di tutto voglio dimostrare alla società ed ai tifosi il mio valore. Mi sono allenato tanto, ho fatto tanti sacrifici per essere pronto alla ripresa del campionato. Sto facendo delle sedute per recuperare, sono al 90%: penso di essere a disposizione per la ripresa del campionato“.

