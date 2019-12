Rizzo Pinna: “Vorrei più spazio, ma la squadra ha i suoi equilibri. Miccoli? Mi ha detto che…”

L’avventura rosanero di Andrea Rizzo Pinna.

L’attaccante del Palermo, fortemente voluto da mister Rosario Pergolizzi, non ha trovato molto impiego in questo girone d’andata di Serie D con la maglia rosanero. Per lui, soltanto 30 minuti giocati in campionato, da subentrato. La speranza di trovare un posto da titolare in squadra, tuttavia, non manca al classe 2000, che continua ad allenarsi con assiduità per dar prova delle sue qualità.

Rizzo Pinna, protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile”, in onda su TRM, ha ripercorso le emozioni della Notte dei Campioni e ha parlato del momento che sta vivendo ai rosanero: “Quando entri al Barbera con Miccoli puoi avere solo i brividi. Miccoli mi ha detto che i momenti bui ci sono sempre, che la maglia pesa ma devo giocare serenamente e dimostrare quello che sono. Il Rizzo Pinna di Petralia è il Rizzo Pinna di adesso, in ogni società e in un percorso ci sono scelte tecniche e settimane in cui stai meno bene. La squadra ha degli equilibri ma non fa mai piacere stare in panchina, mi sarebbe piaciuto avere più spazio per dimostrare le mie qualità, sono convinto che allenandosi continuamente prima o poi se sei forte dimostri di esserlo. Non è cambiato nulla, non sono diventato scarso dall’oggi al domani, lo dico con la massima umiltà. Io ho sposato il progetto, mi trovo benissimo con la società, con i compagni e con l’ambiente, ricevo sempre molti messaggi dai tifosi. Voglio dimostrare alla città intera di saper fare grandi cose con la maglia del Palermo. Palmi? Giusta pressione, chi gioca a calcio deve sempre avere pressioni. A Palmi ho avuto un’occasione, sono entrato bene e lo ha confermato anche Pergolizzi in conferenza stampa. Sono contento della mia prestazione, il giocatore deve farsi sempre trovare pronto, bisogna continuare così. Il mio sogno è fare questa scalata con il Palermo verso la Serie A“.

