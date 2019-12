Rizzo Pinna: “Serie D campionato difficile, non possiamo sbagliare. Vi dico quali sono le mie caratteristiche”

Andrea Rizzo Pinna si racconta.

Il giovane attaccante del Palermo, in questa prima metà di stagione con i rosanero, è sceso in campo in campionato soltanto per mezz’ora, da subentrato. Il numero 10 sta attendendo che arrivi il suo momento, al fine di dimostrare le sue qualità al mister Rosario Pergolizzi.

Rizzo Pinna, protagonista della puntata odierna di “Siamo Aquile”, in onda su TRM, ha rivelato quali sono le sue caratteristiche e ha detto la sua sulle sorti dei rosanero: “A me piace giocare dal centrocampo in su, una mezzala o trequartista, mi piace imbucarmi, tirare da fuori, saltare l’uomo e servire i miei compagni, queste sono le mie caratteristiche. Aiuto la squadra perché mi piace sacrificarmi per i miei compagni. In un 4-3-3 gioco attaccante esterno a sinistra o la mezzala offensiva, mi piace giocare sulla fascia ed accentrarmi o giocare tra le linee. L’abbiamo sempre detto: è un campionato difficile, le dieci partite che abbiamo vinto ci hanno dato un passo in avanti rispetto alle altre. Il girone di ritorno è un altro campionato, tutte le squadre si rinforzano e iniziano a studiare il Palermo e a capirne i punti deboli. Dobbiamo essere bravi a mettere sempre qualcosina in più per raggiungere l’obiettivo. Dopo dieci vittorie in molti pensavano che avevamo già vinto il campionato, adesso abbiamo cinque punti che non sono né tanti né pochi, ma la giusta distanza per allenarci bene. Sappiamo che non possiamo sbagliare e dobbiamo restare concentrati. Adesso sto meglio, adesso vediamo cosa succederà nell’ultima partita. Percezione di essere i più forti? Mai avuta, siamo sempre concentrati ma inconsciamente dopo dieci vittorie qualcosa è calato. Perdere a volte ti fa risvegliare e ti fa tenere alta la concentrazione“.

